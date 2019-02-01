«Возить нищебродов некому»: таксист из Петербурга сражается с пассажирами на своем YouTube-канале

Петербургский таксист Станислав создал собственный YouTube-канал о сложной жизни водителя Uber и «Яндекс.Такси». В блоге он рассказывает о способах дополнительного заработка за рулем. На канал уже подписались более 20 тысяч человек.

Станислав уверен, что система не дает ему и другим водителям возможности зарабатывать, так как предлагает слишком низкие цены на заказы. Работать приходится либо в убыток, либо по 18-20 часов в сутки. Поэтому водитель-блогер устраивает пассажирам сцену, как только они садятся в авто: он говорит, что в пользовательском соглашении с агрегатором указано, что все цены рекомендательные и водитель имеет право их менять.

После этого пассажиры либо соглашаются на завышенную цену, либо выходят и едут в другой машине. Станислав называет таких людей нищебродами и предлагает ходить пешком.

Отключения от агрегаторов Станислав не боится, ведь если если заблокируют, что «возить нищебродов будет некому». Но в комментариях люди пишут, что на самом деле таксиста давно заблокировали и он работает по документам друзей.