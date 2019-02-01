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Хакеры выложили в сеть около 2,2 млрд логинов и паролей — это самая крупная утечка данных в истории

Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что на хакерских форумах распространяется база данных, которая содержит около 2, 2 миллиардов уникальных логинов и паролей. Про крупнейшую утечку в истории пишет Wired. 

Новая база данных называется Collections #2-5. Первую часть базы, которая называется Collection #1, обнаружили в середине января — она содержит 21 млн паролей. Массив украденной информации в первый раз составлял 87 гигабайт, а во второй раз — 845. 

Как сообщает один из специалистов в области киберезопасности Крис Роуланд, эту базу данных скачивали более тысячи раз. 

Наличие своих данных в первой части базы данных можно на сайте. Людям, которые находят там свои пароли, советуют их сразу же поменять.


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Автор: sobaka
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