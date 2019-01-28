«ВКонтакте» разрешила скрывать отдельные посты и добавлять их в архив
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила архивацию публикаций. Эта функция необходима для того, чтобы скрыть свои неактуальные посты, если не хочется удалять их навсегда.
После переноса поста в архив, он будет виден только автору. Их в любой момент можно будет восстановить. Архивирование доступно и веб-версии, и в мобильном приложении.
Обновление приурочили к Международному дню защиты персональных данных. «Будьте внимательны к тому, какую информацию о себе Вы размещаете в интернете, и повышайте свой уровень знаний о том, как этими данными управлять», — говорит Андрей Рогозов, управляющий директор компании.
Ранее в социальной сети появился каталог подкастов — все аудиозаписи платформы собраны и разделены по категориями в одном месте.
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