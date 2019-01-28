«ВКонтакте» разрешила скрывать отдельные посты и добавлять их в архив

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила архивацию публикаций. Эта функция необходима для того, чтобы скрыть свои неактуальные посты, если не хочется удалять их навсегда.

После переноса поста в архив, он будет виден только автору. Их в любой момент можно будет восстановить. Архивирование доступно и веб-версии, и в мобильном приложении.