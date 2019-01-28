18+

«ВКонтакте» разрешила скрывать отдельные посты и добавлять их в архив

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила архивацию публикаций. Эта функция необходима для того, чтобы скрыть свои неактуальные посты, если не хочется удалять их навсегда. 

После переноса поста в архив, он будет виден только автору. Их в любой момент можно будет восстановить. Архивирование доступно и веб-версии, и в мобильном приложении. 

 

Обновление приурочили к Международному дню защиты персональных данных. «Будьте внимательны к тому, какую информацию о себе Вы размещаете в интернете, и повышайте свой уровень знаний о том, как этими данными управлять», — говорит Андрей Рогозов, управляющий директор компании. 

Ранее в социальной сети появился каталог подкастов — все аудиозаписи платформы собраны и разделены по категориями в одном месте. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также