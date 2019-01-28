Ксения Собчак запустила собственное YouTube-шоу — первым гостем стал Федор Смолов

Анонс нового канала Ксения выложила 18 января. Это небольшое хоррор-видео с подписью: «Он был главной надеждой своей страны. Но что-то пошло не так. Грядут перемены. Скоро в YouTube Show "Осторожно Собчак"».

Ранее свое шоу запустил теле- и радиоведущий и журналист Александр Малич. Шоу создано для тех, кто «занимается искусством и любит его». Каждый гость дает пять советов о том, на что стоит обратить внимание, чтобы быть в курсе изменений, происходящих в культуре. Уже вышли видео с Борисом Пиотровским и Сашей Филипенко.