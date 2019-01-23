Соцсеть «ВКонтакте» запустила каталог подкастов

Можно выбрать рубрики на любой вкус: технологии, образование, здоровье, музыка, бизнес и т.д. Также там есть подкасты, на которые пользователь уже подписан, и эпизоды, понравившиеся его друзьям. Создан специальный раздел для записей, которые не были дослушаны — можно быстро вернуться к нужному эпизоду.

В социальной сети «ВКонтакте» появился каталог подкастов — все аудиозаписи платформы собраны и разделены по категориями в одном месте.

Сервис доступен и на Android, и на iOS. Попасть туда можно через новый пункт меню «Подкасты», который размещён в пятой вкладке приложения.

Бесплатную платформу для размещения и прослушивания подкастов «ВКонтакте» запустила в сентябре прошлого года. Там регулярно публикуются почти 400 сообществ.