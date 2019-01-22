Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram

В понедельник 21 января пользователи Telegram начали жаловаться на массовые сбои в работе мессенджера. Проблемы были и с доступом в мобильном приложении, и с работой веб-версии.

Оказалось, что Роскомнадзор возобновил свои попытки остановить работу Telegram в России. По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор 21 января добавил несколько тысяч новых IP-адресов в реестр запрещенных сайтов.

Возможно именно новые попытки заблокировать мессенджер стали причиной того, что в середине января перестало работать приложение Ariston — приложение для удаленного управления бойлерами.

Мессенджер Telegram официально заблокирован на территории России с 13 апреля 2018 года по решению Таганского суда. Поводом стал отказ владельца приложения Павла Дурова предоставлять в Роскомнадзор ключи шифрования данных.