Лучшие тексты «Собака.ru» теперь можно послушать: мы запустили еженедельный подкаст «Текст недели». Подкасты — это регулярные аудиошоу, которые можно слушать на любой платформе: например, пока вы едете в метро, стоите в пробке или готовите ужин. Рассказываем, как слушать подкасты «Собака.ru» и где на них подписаться, чтобы не пропустить новые эпизоды.

Как и где слушать подкасты С десктопа послушать все эпизоды онлайн или скачать любой их них можно в специальном сервисе для подкастов Podfm. Например, последний эпизод, в котором мы поговорили с самым востребованным каллиграфом планеты и героем нашей январской обложки 27-летний Покрасом Лампасом о будущем Петербурге, каллиграфутуризме и кириллице.

Если у вас Apple-устройство, искать и слушать наш подкаст (а еще ставить оценки и писать отзывы!!) нужно в приложении Apple Podcasts. Если у вас Android, ищите «Текст недели» в недавно запущенном в России сервисе Google Podcasts, плеере Overcast или Castbox.

А еще нас можно слушать во «ВКонтакте». Скоро мы запустим еще подкаст, в котором будем рассказывать о балете. Следите за обновлениями там, где вам удобно.