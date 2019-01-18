Хакеры выложили более 21 млн украденных паролей — проверьте, нет ли там вашего
Неизвестные хакеры выложили в интернет огромный массив украденных паролей — более 21 млн. На утечку данных обратил внимание эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант.
Объем выложенной базы данных — более 87 гигабайт. Все пароли и адреса размещены в одном из облачных интернет-сервисов и хакерском форуме. Многие данные были похищены во время двух взломов серверов компании Yahoo несколько лет назад.
Это крупнейшая утечка данных в истории, говорят специалисты.
Хант рекомендовал всем проверить наличие своих данных с помощью специального созданного им сайта. Специалист уточнил, что нашел там и свои данные: электронную почту и пароль, которыми он пользовался много лет. Людям, которые находят там свои пароли, советуют их сразу же поменять.
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