Хакеры выложили более 21 млн украденных паролей — проверьте, нет ли там вашего

Неизвестные хакеры выложили в интернет огромный массив украденных паролей — более 21 млн. На утечку данных обратил внимание эксперт в области компьютерной безопасности Трой Хант.

Объем выложенной базы данных — более 87 гигабайт. Все пароли и адреса размещены в одном из облачных интернет-сервисов и хакерском форуме. Многие данные были похищены во время двух взломов серверов компании Yahoo несколько лет назад.

Это крупнейшая утечка данных в истории, говорят специалисты.