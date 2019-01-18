«Яндекс» и Mail.ru поддержали законопроект об автономном интернете в России

Компании Mail.ru и «Яндекс» поддерживают концепцию законопроекта об автономности российского интернета. Об этом представители корпораций заявили в ходе расширенного заседания Госдумы.

По словам представителя Mail.ru, даже если все те меры, которые предполагает законопроект, никогда не потребуется применять на практике, индустрия будет чувствовать себя спокойнее. В «Яндексе» заявили, что документ еще требует серьезной доработки, но при этом он направлен исключительно на защиту российского сегмента сети.

В Минкомсвязи, Роскомнадзоре, Россвязи, ФСО и Федеральной службе по экспортному техническому контролю законопроект одобрили. Но экспертный совет при правительстве раскритиковал текущую редакцию, указав на «неприемлемые коррупционные риски».

Законопроект об автономной работе российского интернета подразумевает создание технической возможности его функционирования без использования зарубежных ресурсов. Документ подготовили парламентарии во главе с председателем комитета Совета Федерации по законодательству Андреем Клишасом. Критики документа указывают, что его принятие даст возможность российским властям в любой момент отключить Россию от глобальной сети.