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«Яндекс» убрал официальный сайт Telegram из выдачи

«Яндекс» больше не показывает в поисковой выдаче ссылку на официальный сайт Telegram. На это обратило внимание издание The Bell. 

В пресс-службе поисковика объяснили, что удаление ссылок из выдачи происходит автоматически после внесения их в реестр Роскомнадзора. Ссылка на ресурс не оторажается только в российских пользователей. 

Отмечается, что если открыть «Яндекс» через VPN, то ссылка на Telegram.org снова будет первой в выдаче. 

Напомним, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Его создатель Павел Дуров назвал такое решение «антиконституционным».


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