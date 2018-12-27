«Яндекс» убрал официальный сайт Telegram из выдачи

«Яндекс» больше не показывает в поисковой выдаче ссылку на официальный сайт Telegram. На это обратило внимание издание The Bell.

В пресс-службе поисковика объяснили, что удаление ссылок из выдачи происходит автоматически после внесения их в реестр Роскомнадзора. Ссылка на ресурс не оторажается только в российских пользователей.

Отмечается, что если открыть «Яндекс» через VPN, то ссылка на Telegram.org снова будет первой в выдаче.

Напомним, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Его создатель Павел Дуров назвал такое решение «антиконституционным».