Александр Малич создал новое YouTube-шоу об искусстве «Хот культур»
Теле- и радиоведущий и журналист Александр Малич запустил новое YouTube-шоу об искусстве, которое назвыается «Хот культур». Туда будут приглашать режиссеров, художников, музыкантов и других деятелей культуры.
Проект создан для тех, кто «занимается искусством и любит его». Каждый гость будет давать пять советов о том, на что стоит обратить внимание, чтобы быть в курсе изменений, происходящих в культуре.
Пока что на канале нет выпусков, но судя по Instagram-аккаунту Малича, первым гостем станет режиссер и актер театра Семен Александровский.
Напомним, осенью этого года в Петербурге запустили еще один YouTube-проект под названием «Ещенепознер». Его основал автор «Открытой библиотеки» Николай Солодников. В гостях у него побывали Владимир Мединский, Михаил Пиотровский, Чулпан Хаматова и многие другие.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.