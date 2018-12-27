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Александр Малич создал новое YouTube-шоу об искусстве «Хот культур»

Теле- и радиоведущий и журналист Александр Малич запустил новое YouTube-шоу об искусстве, которое назвыается «Хот культур». Туда будут приглашать режиссеров, художников, музыкантов и других деятелей культуры. 

Проект создан для тех, кто «занимается искусством и любит его». Каждый гость будет давать пять советов о том, на что стоит обратить внимание, чтобы быть в курсе изменений, происходящих в культуре. 

 

 

Пока что на канале нет выпусков, но судя по Instagram-аккаунту Малича, первым гостем станет режиссер и актер театра Семен Александровский. 

 

 

Напомним, осенью этого года в Петербурге запустили еще один YouTube-проект под названием «Ещенепознер». Его основал автор «Открытой библиотеки» Николай Солодников. В гостях у него побывали Владимир Мединский, Михаил Пиотровский, Чулпан Хаматова и многие другие. 


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