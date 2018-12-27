Александр Малич создал новое YouTube-шоу об искусстве «Хот культур»

Теле- и радиоведущий и журналист Александр Малич запустил новое YouTube-шоу об искусстве, которое назвыается «Хот культур». Туда будут приглашать режиссеров, художников, музыкантов и других деятелей культуры.

Проект создан для тех, кто «занимается искусством и любит его». Каждый гость будет давать пять советов о том, на что стоит обратить внимание, чтобы быть в курсе изменений, происходящих в культуре.