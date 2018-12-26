«Дед Мороз мейн кун»: «Яндекс» сделал новогоднее гадание на запросах

«Яндекс» сделал сервис новогодних гаданий по самым странным запросам, которые люди вводи в поисковик в течение года.

«Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. Наши данные — обезличенные, мы не знаем, кто задаёт эти запросы, а значит, не можем нарушить анонимность их авторов. Поэтому мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми», — пишут в компании.

Чтобы получить свое предсказание, нужно просто нажать на кнопку «Узнать» в центре страницы.