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«Дед Мороз мейн кун»: «Яндекс» сделал новогоднее гадание на запросах

«Яндекс» сделал сервис новогодних гаданий по самым странным запросам, которые люди вводи в поисковик в течение года. 

«Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные. Наши данные — обезличенные, мы не знаем, кто задаёт эти запросы, а значит, не можем нарушить анонимность их авторов. Поэтому мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми», — пишут в компании.

Чтобы получить свое предсказание, нужно просто нажать на кнопку «Узнать» в центре страницы. 

 

 

Также «Яндекс» поделился запросами, которые не попали в генератор предсказаний, потому что «не очень подходят» для гадания:

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