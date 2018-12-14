В Госдуму внесли законопроект об автономной работе рунета

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает создание и развитие инфраструктуры для автономной работы рунета. Это сделано на случай, если российский сегмент отключат от всемирной сети. Инициаторами проекта выступили сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой, сообщает РИА «Новости».

«Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет», — говорится в пояснительной записке к документу законопроекта. Помимо этого он предусматривает сокращение количества данных российских пользователей, которые проходят через иностранные серверы.

Более того, органы власти должны будут проводить регулярные учения по восстановлению работоспособности российского интернета для операторов связи ив владельцев сетей. Учения нужны для отработки действий во время экстренных ситуаций.

Авторы проекта также предлагают устанавливать на узлах распределения трафика технические устройства для определения его источника и блокировки в случае передачи запрещенной информации.

Напомним, 14 декабря Евросоюз продлил санкции против России на полгода. Срок действия эмбарго должен был истечь в январе 2019 года,