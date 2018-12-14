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Coub объявил самые популярные ролики 2018 года

Сервис Coub назвал самые популярные зацикленные ролики за уходящий год. Каждое видео в топе набрало от 1 до 3 миллионов просмотров.

Напомним, компания SplashData, специализирующася на кибербезопасности, назвала худшие пароли уходящего года. Ранее Google подвел поисковые итоги 2018 года в одном видео, «Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года в Петербурге, а журнал National Geographic объявил лучшие фотографии 2018 года. 13 декабря Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главное слово и выражение 2018 года в России. 

1. Camila

2. Test For The Princess!

3. Arf!

4. Hello there!

5. Teacher

6. You spin my head right round

7. Russian – Daft Punk

8. Bongo Cat knows only 5 notes but still fire asf (2)

9. Kittiwake Smoker Underwater

10. Sax-A-Black


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