Coub объявил самые популярные ролики 2018 года

Сервис Coub назвал самые популярные зацикленные ролики за уходящий год. Каждое видео в топе набрало от 1 до 3 миллионов просмотров.

Напомним, компания SplashData, специализирующася на кибербезопасности, назвала худшие пароли уходящего года. Ранее Google подвел поисковые итоги 2018 года в одном видео, «Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года в Петербурге, а журнал National Geographic объявил лучшие фотографии 2018 года. 13 декабря Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главное слово и выражение 2018 года в России.