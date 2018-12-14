Объявлены худшие пароли за 2018 год
Компания SplashData, специализирующаяся на кибербезопасности, подвела итоги уходящего года и назвали самые ненадежные пароли, которые использовали люди в 2018-м.
Оказалось, что люди по-прежнему не хотят придумывать что-то новое: на первом и втором месте рейтинга все те же «123456» и password. Эти пароли занимают лидирующие позиции уже пятый год подряд.
ТОП-10 худших паролей 2018 года выглядит так:
123456
password
123456789
12345678
12345
111111
1234567
sunshine
qwerty
iloveyou
В список также впервые попал пароль donald. Он оказался на 23-м месте рейтинга — между aa123456 и password1, сообщает The Verge. SplashData проанализировал более 5 миллионов паролей, используемых в интернете.
Напомним, ранее Google подвел поисковые итоги 2018 года в одном видео, «Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года в Петербурге, а журнал National Geographic объявил лучшие фотографии 2018 года. 13 декабря Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главное слово и выражение 2018 года в России.
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