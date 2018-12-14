Объявлены худшие пароли за 2018 год

Компания SplashData, специализирующаяся на кибербезопасности, подвела итоги уходящего года и назвали самые ненадежные пароли, которые использовали люди в 2018-м.

Оказалось, что люди по-прежнему не хотят придумывать что-то новое: на первом и втором месте рейтинга все те же «123456» и password. Эти пароли занимают лидирующие позиции уже пятый год подряд.

ТОП-10 худших паролей 2018 года выглядит так:

123456

password

123456789

12345678

12345

111111

1234567

sunshine

qwerty

iloveyou

В список также впервые попал пароль donald. Он оказался на 23-м месте рейтинга — между aa123456 и password1, сообщает The Verge. SplashData проанализировал более 5 миллионов паролей, используемых в интернете.