Ролик YouTube Rewind 2018 набрал самое большое количество дизлайков в истории

Ролик YouTube Rewind 2018 собрал самое большое количество минусов за всю историю видеохостинга. Видео побило предыдущий рекорд — клип Джастина Бибера Baby, который вышел восемь лет назад.

Пользователи обвиняют YouTube в потакании корпоративным интересам и отмечают, что видео больше похоже на промо для акционеров, чем на подведение итогов года. В частности. в видео показаны такие медиаперсоны, как Джон Оливер, актер Уилл Смит, а также отсутствуют многие звезды сервиса, например, PewDiePie.

Напомним, видеохостинг выпустил ролик, в котором подвел итоги года, 7 декабря. В подборке есть как мемы, так и отдельные ролики и люди, которые стали одними из самых популярных на Youtube за прошедший год.

На момент публикации ролик собрал 2,1 млн лайков и 9,8 дизлайков.