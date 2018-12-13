Создатели Prisma выпустили приложение Lensa с автоматической ретушью лица

Компания Prisma Labs, разработавшая в 2016 году лучшее приложение года Prisma, выпустила новое (и бесплатное!) приложение Lensa, обрабатывающее селфи и портреты с помощью машинного обучения, сообщает vc.ru.

Дефекты кожи на снимках приложение ретуширует автоматически. В бесплатной версии доступны ограниченные опции, например, ретушь лица, размытие фона и редактирование контраста глаз и бровей. А за 199 рублей в месяц можно приобрести пакет дополнительных опций.

На данный момент приложение доступно только в App Store, а для телефонов на базе Android оно появится в начале 2019 года.

Напомним, приложение Prisma было разработано бывшим сотрудником Mail.ru Group Алексеем Моисеенковым. Программа умеет обрабатывать снимки в стилистике известных живописцев, например, Марка Шагала, Эдварда Мунка или Ван Гога. Prisma вышло 11 июня 2016 года, а уже 15 июня вышло в топ App Store в России.