Google подвел поисковые итоги 2018 года в одном видео. Так, чаще всего россияне искали чемпионат мира по футболу, который прошел летом в России, зимнюю Олимпиаду и трагедию в Кемерове.

В ТОП-10 также вошли бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, выборы президента РФ, нападение на колледж в Керчи, чемпионат мира по хоккею, падение самолета Ан-148 в Подмосковье, свадьба принца Гарри и затмение 27 июля.

Среди самых популярных людей оказались российский боец Хабиб Нурмагомедов, а также герцогиня Меган Маркл и Настя Рыбка, Павел Грудинин, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Александр Кокорин, Алина Загитова, Илон Маск, Конор Макгрегор и Монеточка.

В категории «мемы» самыми популярными запросами стали Илон Маск, «мыш (кродеться)», Момо, «За себя и за Сашку» и «сын маминой подруги». Напомним, ранее «Яндекс» назвал самые популярные запросы 2018 года в Петербурге, а журнал National Geographic объявил лучшие фотографии 2018 года.