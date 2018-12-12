В Instagram появятся отдельные профили для блогеров и создателей контента

Instagram запустил тестирование отдельных аккаунтов для блогеров и создателей контента Creator Accounts, которые будут включать в себя дополнительные инструменты, помогающие в продвижении и работе с бизнес-аккаунтами.

Пока тестирование проводится на ограниченном количестве людей. Ожидается, что полноценный запуск пройдет в 2019 году. Владельцы Creator Account смогут отслеживать аналитику по подпискам и отпискам от профиля без сторонних сервисов и видеть популярность публикаций с отчетом, к чему они привели — к приросту подписчиков или массовому анфолловингу.

Помимо этого будет доступна функция сортировки личных сообщений и отбора пользователей, которые смогут их отправлять. Известно, что многие блогеры зарегистрированы через бизнес-аккаунты, которые предназначены для продажи товаров и услуг. Creator Account должен значительно упростить работу с многотысячной аудиторией.

Напомним, ранее соцсеть добавила функцию голосовых сообщений длиной до одной минуты. До этого в Instagram появилась функция пересказа фотографий для людей с нарушениями зрения. Соцсеть также объявила о том, что собирается удалять фейковые лайки, подписки и комментарии, так как использование специальных сервисов противоречит правилам компании.