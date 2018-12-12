Роскомнадзор пригрозил заблокировать поисковик Google

Роскомнадзор может заблокировать в России поисковик Google. Ведомство уже оштрафовало корпорацию на полмиллиона рублей за неисполнение норм российского законодательства, пишет ТАСС.

«Если штрафные санкции не возымеют действия на поведение иностранной компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено, что позволит блокировать Google в России», – рассказал заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

Как отметил чиновник, законы могут ужесточить для того, чтобы у властей были полномочия для серьезных мер в отношении иностранных компаний. К ним же относится и блокировка. Ведомство возбудило административное производство в отношении корпорации, так как «по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией». В итоге 12 декабря регулятор оштрафовал Google на полмиллиона рублей.

Напомним, в апреле 2018 года Роскомнадзор заблокировал несколько IP-адресов Google. Тогда пользователи жаловалось на проблемы с доступом к google.com и ряду сервисов Google: возникла также недоступность Google-переводчика и карт.