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В России хотят ужесточить контроль над онлайн-платежами

В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете, сообщает РБК. Агрегаторов, обеспечивающих онлайн-оплату, поставят под контроль кредитных организаций.

Агрегаторы будут обязаны идентифицировать сайты для того, чтобы предотвратить нелегальные переводы, например, в онлайн-казино. В российский закон также впервые внесут понятие платежного агрегатора — специального сервиса или компании, обеспечивающей проведение платежей в сети. 

Подобные сервисы обеспечивают платежи россиян более чем на 80 тысячах сайтов. По новому закону предполагается контроль через банки и небанковские кредитные организации (НКО) в целях соблюдения законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма. 


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