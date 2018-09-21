В России места в очереди на iPhone XS продают за 250 тысяч рублей
На сайте бесплатных объявлений появились сообщения о продаже мест в очереди за новым iPhone XS и XS Max, которые презентовали 12 сентября. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе интернет-сервиса.
Место в очереди предлагают купить за 250 тысяч рублей — к слову, флагманский смартфон от купертиновской компании стоит в два раза меньше. Гаджеты везут из США, Германии или Гонконга на следующий день после старта продаж, которая начнется в этих странах 21 сентября ( в России 28 сентября). Есть и другая услуга — доставка телефона из США или Европы до официального старта продаж за 300 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в России на сайтах частных объявлений перекупщики продают новый iPhone Xs Max с памятью 512 Гб за полмиллиона рублей. Официальная минимальная стоимость XS и XS Max в России 87 990 и 96 990 рублей соответственно.
Напомним, 12 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась презентация Apple, на которой американская корпорация показала свои главные новинки, в том числе три новых iPhone (XS, XR и Max). Новинки называют лучшими гаджетами в истории компании, со сверхбыстрым процессором и усовершенствованными камерой и дисплеем.
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