В России места в очереди на iPhone XS продают за 250 тысяч рублей

На сайте бесплатных объявлений появились сообщения о продаже мест в очереди за новым iPhone XS и XS Max, которые презентовали 12 сентября. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе интернет-сервиса.

Место в очереди предлагают купить за 250 тысяч рублей — к слову, флагманский смартфон от купертиновской компании стоит в два раза меньше. Гаджеты везут из США, Германии или Гонконга на следующий день после старта продаж, которая начнется в этих странах 21 сентября ( в России 28 сентября). Есть и другая услуга — доставка телефона из США или Европы до официального старта продаж за 300 тысяч рублей.