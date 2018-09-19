«ВКонтакте» запустила платформу для подкастов

Соцcеть «ВКонтакте» запустила платформу для размещения и прослушивания подкастов. Об этом «Собака.ru» рассказала пресс-служба компании.

Подкасты доступны абсолютно всем пользователям в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве. Помимо этого можно добавлять выпуски в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться прямой ссылкой на конкретный эпизод. Если слушатель решил сделать паузу или продолжить прослушивание на другом устройстве — система запомнит, на каком моменте он остановился, и начнет воспроизведение с него.

Подкасты доступны в одноименном разделе сообществ. Пока их могут выкладывать только сотня пабликов, и, чтобы присоединиться к платформе, авторам необходимо отправить заявку по ссылке.

Пока публиковать записи могут около 100 сообществ соцсети («Медуза», BeardyCast, Blitz and Chips, вДудь), чтобы присоединиться к платформе, авторам нужно отправить заявку по ссылке. Размещение бесплатно. С помощью RSS записи можно как импортировать в сообщество, так и распространять на других порталах.