Павел Дуров рассказал о полном обновлении Telegram для iOS

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал полное обновление приложения Telegram для iOS, которое должно произойти в течение двух недель. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так, приложение мессенджера будет заменено на версию Telegram X. По словам Дурова, она работает гораздо быстрее и тратит при этом меньше заряда смартфона - все благодаря коду приложения, который написан на языке программирования Swift ( в основу старой версии мессенджера лег язык Objective-C).

При этом в первое время пр использовании программы могут возникать баги, но разработчики будут быстро их исправлять. Дуров уверен, что обновленная версия Telegram станет самым популярным приложением для обмена сообщениями, написанным полностью на Swift.

Напомним, в декабре 2017 года команда разработчиков Telegram выпустила обновленную версию мессенджера в магазинах App Store. Главное новшество – темный дизайн, который полностью изменил вид приложения. Новое цветовое решение актуально для пользователей iPhone X, поскольку черный и серые фоны визуально «стирают» границы экрана смартфона. Приложение имеет несколько цветовых схем и повышенную энергоэффективность. В конце января эта версия стала доступна и для Android.