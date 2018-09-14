Данила Поперечный: «В детсаду я писюн показывал, и все ржали. В принципе, за 20 лет ничего не изменилось»
Видеоблогер, стендап-комик и борец с табу и стереотипами собрал Ледовый дворец в Петербурге на шоу «Нелицеприятный», а уже за первые сутки запись этого полуторачасового концерта на YouTube набрала миллион просмотров.
Ты — первый вышедший из Интернета стендап-комик, который собрал Ледовый. Как так получилось?
Все просто: я долгое время делал на YouTube комедийные ролики, скетчи, клипы и подкасты. Просто размышлял о разных вопросах — и народ стал подтягиваться. Как только начал ездить в туры с программами, которые готовятся целый год, — люди заметили, что я не просто очередной «блогерский стендап». Вот такими темпами за несколько туров я и дошел до Ледового. Но я даже не особо осознаю эту движуху. Перед выходом на сцену выглянул из-за кулис в зал и такой: «Сколько людей — здорово!» Вышел — отбарабанил — ушел. Ничего не почувствовал, как будто рядовое выступление. И я себя ненавижу за это, потому что в чем тогда смысл? Не хочу, чтобы это прозвучало: «Да мне все равно, ну собрал Ледовый и собрал». Это фантастических масштабов арена для меня, парня из Воронежа, а у меня даже сердце ни разу не сделало «А-а-а!». Возможно, к этому моменту я так часто читал программу, что мне стало уже немножко по барабану.
Ты шутишь о табу, семье, обществе… О чем еще?
Половина нового стендапа — инфоповоды. Меня что-то раздражает, пугает, бесит, смешит — я пишу об этом материал.
Что можешь сказать о своем воронежском детстве?
Слушай, ну не особо шикарная была жизнь. Мы жили: я, мама, папа, бабушка и дедушка — в одной хате двухкомнатной. Вывозили за счет того, что в деревне была грядка с клубникой и картошкой — выращивали там кучу всякого стафа, продавали его и сами ели. Родители прям напрягались, но у меня не было ощущения, что я живу в лишениях. Абсолютно нормальное детство: с одной стороны, немного совковое — когда делаешь из коры кораблик и пускаешь по воде или вырезаешь бластеры из пенопласта, а с другой стороны — компьютерные клубы и игровая приставка «Денди».
Впервые, наверное, начал выступать в детстве, стоя на стуле?
Сидел во главе стола рядом с дедушкой, а когда все побухивали, залезал на стульчик с компотом в руке и пересказывал как попугай анекдоты, которые слышал от взрослых. А еще в тихий час в детсаду писюн показывал. И все ржали. Мне было прикольно осознавать себя причиной смеха. В принципе, прошло двадцать с лишним лет — и ничего не изменилось.
На кого из комиков ты хотел равняться?
Когда я впервые увидел Эдди Мерфи, подумал: «Господи, вот это фантастика!» Чувак час держит внимание зала. И никаких декораций, ничего на сцене, кроме перформанса одного человека. В тот самый момент я и влюбился в стендап. А окончательно захотел этим заниматься, посмотрев Луи Си Кея — сорокалетний мужик рассказывал о том, как ему постоянно хочется мастурбировать и как он устал от этого. И я типа: «Слава богу, я не один такой больной». Почувствовал облегчение. Все вокруг пытаются казаться классными, а если в тебе есть отклонение, начинаешь чувствовать себя изгоем. Хотя на самом деле все с говнишком. Я понял, что о своих проблемах и тараканах надо говорить. Но шучу я обо всем на свете. Хороший стендап-комик шутит о том, о чем все думают, но боятся сказать.
Ты изучал творчество комиков советского периода, у тебя даже программа была на YouTube о них — к каким выводам о Райкине и Жванецком пришел?
Я понял, что мы живем в самое свободное время. Ну серьезно: раньше нужно было утверждать миниатюры — если ты выступал где-то в Сызрани с шуткой, на которую у тебя не было корочки, тебя могли конкретно нагнуть. Да, сегодня цензура существует в другом виде, на телеке она переобулась в политику канала: «Мы решили не говорить у нас об этом». Но сейчас ты можешь записать все что угодно, выложить на YouTube без посредников — и это увидят люди по всей планете. Конечно, тебя могут притянуть за слова в Сети — любого шутника можно посадить, юристы не знают слов «ирония» или «сарказм». Но у тебя хотя бы есть возможность их выложить. И это небывалая штука для всего мира, не только для России.
А какие еще проблемы возникают у стендап-комиков?
Обо всем уже пошутили, все уже было в «Симпсонах», как говорится. У меня в прошлом спешле (сольный концерт комика. — Прим. ред.), из-за того что я ни с кем его не обкатывал, было так много вторичных шуток, что создалось впечатление, будто я подрезаю чей-то материал. Для нынешнего тура «Нелицеприятный» я нанял редактора, который проверял шутки. Плюс на меня постоянно заявы пишут люди, которые хотят хайпануть. Недавно ведущий НТВ Андрей Норкин накатал телегу, что я оскорбляю людей и пропагандирую экстремистские взгляды. А как-то депутат Госдумы Виталий Милонов пытался меня посадить. Я понимаю, что эти люди заботятся лишь о том, чтобы их имя всплывало в поисковиках. Для них это инструмент популяризации, а я это говно потом расхлебываю и каждый раз трясусь, когда к моей бабушке приходит полицейский с заявлениями. Но по фигу, волков бояться — в лес не ходить. Сейчас вот сериал снимаю.
Про что?
Когда мы досняли спешл из Ледового, я подумал, что надо же будет и после этого выпускать что-то на моем YouTube-канале. Всех секретов раскрывать не буду, но это будет сериал о творческом кризисе, пропаганде, депрессии и просто неудачах.
Ты играешь в нем главную роль?
Одну из. Ну кто из актеров будет настолько красив и остроумен? Это невозможно — отыскать такое же золотце.
Текст: Ксения Чапкевич
Фото: Алексей Сорпов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.