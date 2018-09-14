На кого из комиков ты хотел равняться?

Когда я впервые увидел Эдди Мерфи, подумал: «Господи, вот это фантастика!» Чувак час держит внимание зала. И никаких декораций, ничего на сцене, кроме перформанса одного человека. В тот самый момент я и влюбился в стендап. А окончательно захотел этим заниматься, посмотрев Луи Си Кея — сорокалетний мужик рассказывал о том, как ему постоянно хочется мастурбировать и как он устал от этого. И я типа: «Слава богу, я не один такой больной». Почувствовал облегчение. Все вокруг пытаются казаться классными, а если в тебе есть отклонение, начинаешь чувствовать себя изгоем. Хотя на самом деле все с говнишком. Я понял, что о своих проблемах и тараканах надо говорить. Но шучу я обо всем на свете. Хороший стендап-комик шутит о том, о чем все думают, но боятся сказать.

Ты изучал творчество комиков советского периода, у тебя даже программа была на YouTube о них — к каким выводам о Райкине и Жванецком пришел?

Я понял, что мы живем в самое свободное время. Ну серьезно: раньше нужно было утверждать миниатюры — если ты выступал где-то в Сызрани с шуткой, на которую у тебя не было корочки, тебя могли конкретно нагнуть. Да, сегодня цензура существует в другом виде, на телеке она переобулась в политику канала: «Мы решили не говорить у нас об этом». Но сейчас ты можешь записать все что угодно, выложить на YouTube без посредников — и это увидят люди по всей планете. Конечно, тебя могут притянуть за слова в Сети — любого шутника можно посадить, юристы не знают слов «ирония» или «сарказм». Но у тебя хотя бы есть возможность их выложить. И это небывалая штука для всего мира, не только для России.