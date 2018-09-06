Соцсеть «Одноклассники» проведет онлайн-акцию памяти жертв блокады Ленинграда

«Одноклассники» приглашает петербуржцев принять участие в Дне памяти жертв блокады Ленинграда: на странице в соцсети можно будет написать имена родственников, погибших во время фашистской оккупации города и отметить пост хештегом #ленинград1941.

Фамилии зачитают вслух во время общегородской памятной акции 8 сентября в Доме Журналиста на Невском пр, 70.

Ранее присоединиться к акции петербуржцев приглашал Сергей Шнуров. Напомним, «Комитет 8 сентября», созданный по инициативе петербургского историка и номинанта премии «Собака.Ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Львом Лурье, организовал акцию, в рамках которой по всему городу зачитают имена тех, кто погиб в Ленинграде с 1941 до 1944 годы. «Выпущен специальный сайт, на него каждый может зайти и узнать, что ему делать», — отметил историк.

Как рассказала директор проекта Анастасия Принцева, специальных знаний или архивной работы для участия в проекте не требуется. На портале выложат подробную инструкцию по поиску имен, причем его можно будет осуществлять онлайн — с помощью созданного Российской национальной библиотекой сайта «Блокада. Книга памяти». Он объединяет данные о больше чем 640 тысячах погибших в блокаду. Причем поиск можно вести не только по имени, но и по адресу или месту захоронения.