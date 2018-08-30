«Яндекс» удалил ссылки на пиратские сайты из-за требований Роскомнадзора

Компания «Яндекс» удалила пиратский контент из выдачи сервиса «Яндекс.Видео», сообщили в пресс-службе. Решение было принято из-за угрозы блокировки сервиса Роскомнадзором.

В компании добавили, что из-за блокировки «Яндекс.Видео» прекратил бы работу весь поисковик.

Напомним, несмотря на обжалование решения суда, Роскомнадзор все равно решил заблокировать сервис «Яндекс.Видео» за ссылки на пиратский контент. Запрет вступит в силу 30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

Роскомнадзор пригрозил сервису блокировкой 28 августа, на что в компании отказались исполнять требование ведомства. Юристы «Яндекса» считают, что закон, согласно которому в Интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики и система так работает «уже давно».