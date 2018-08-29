Instagram добавил возможность верификации аккаунта для всех пользователей
Instagram решил добавить возможность верификации аккаунта для всех пользователей. Таким образом соцсеть пытается усилить меры безопасности.
Получить «галочку», которая ранее была доступна для аккаунтов звезд или известных блогеров, теперь можно так: пользователь должен указать свое настоящее имя и предоставить копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Помимо этого страничка должна соответствовать все правилам соцсети. Решение о верификации вынесут администраторы Instagram.
Более того, соцсеть планирует в ближайшее время дать пользователям доступ к дополнительной информации о популярных аккаунтах: дате создания, изменении имени и многом другом, что на данный момент недоступно к просмотру.
Получить «галочку», которая ранее была доступна для аккаунтов звезд или известных блогеров, теперь можно так: пользователь должен указать свое настоящее имя и предоставить копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Помимо этого страничка должна соответствовать все правилам соцсети. Решение о верификации вынесут администраторы Instagram.
Более того, соцсеть планирует в ближайшее время дать пользователям доступ к дополнительной информации о популярных аккаунтах: дате создания, изменении имени и многом другом, что на данный момент недоступно к просмотру.
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