Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал в своем канале изменения в политике конфиденциальности мессенджера. По его словам, они связаны с законодательными нормами Евросоюза, а именно регламентом по защите данных GDPR (Общий регламент по защите данных, который требует от медийных компаний получать согласие от пользователей на сбор и обработку персональных данных).

«Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем», — заявил основатель компании, добавив, что мессенджер «продолжит сопротивление». Дуров подчеркнул, что Telegram продолжит отказывать в передаче ключей для дешифровки сообщений, как этого требуют ФСБ и Роскомнадзор.

Напомним, Telegram обновил политику конфиденциальности и добавил туда пункт о возможном взаимодействии со спецслужбами. Каждый раз, когда компания будет передавать информацию спецслужбам, об этом будет появляться пост в телеграм-канале Transparency Reports.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить деятельность мессенджера Telegram на территории страны, так как руководство сервиса не предоставило ключи шифрования ФСБ. Попытки ограничить деятельность мессенджера безуспешно продолжаются с 16 апреля. В попытках перекрыть пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google.