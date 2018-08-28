Telegram согласился передавать спецслужбам данные пользователей

Telegram обновил политику конфиденциальности и добавил туда пункт о возможном взаимодействии со спецслужбами, пишет «Код Дурова».

Так, в своде правил появился пункт под номером 8.3 — «Law Enforcement Authorities», в котором говорится о том, что мессенджер готов передавать номер телефона и IP-адрес пользователей спецслужбам, в случае если компания получит судебное решение, в котором данный пользователь подозревается в терроризме.

В Telegram подчеркивают, что пока таких прецедентов не было. Каждый раз, когда компания будет передавать информацию спецслужбам, информация об этом будет появляться в телеграм-канале Transparency Reports.

Напомним, ранее часть российских пользователей вновь получила доступ к декстопным версиям Telegram (web.telegram.org и t.me).13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить деятельность мессенджера Telegram на территории страны, так как руководство сервиса не предоставило ключи шифрования ФСБ. Попытки ограничить деятельность мессенджера безуспешно продолжаются с 16 апреля. В попытках перекрыть пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google.