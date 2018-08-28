В России заработала web-версия Telegram

Часть российских пользователей вновь получила доступ к декстопным версиям Telegram (web.telegram.org и t.me), сообщает TJournal. Так, стали открываться ссылки на некоторые телеграм-каналы.

Последний раз IP-адреса, связанные с веб-версией мессенджера, вносили в реестр запрещенных сайтов 15 июля 2018 года. Роскомнадзор в разговоре с TJ опроверг разблокировку веб-версии мессенджера.

Напомним, что 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить деятельность мессенджера Telegram на территории страны, так как руководство сервиса не предоставило ключи шифрования ФСБ. Попытки ограничить деятельность мессенджера безуспешно продолжаются с 16 апреля. В попытках перекрыть пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google.