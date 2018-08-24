Москвич завел смешной паблик в ВК о туалетной бумаге. На него пожаловались в полицию и прокуратуру
Маркетолог Роман Зарипов, придумавший сервисы по аренде букетов для селфи и обмену банальных подарков к 23 февраля на цветы к 8 марта, решил показать, как бренды могут работать с социальными сетями, и создал паблик, посвященный туалетной бумаге. За две недели на него подписались 5 000 человек. Однако это не понравилось реальным производителям туалетной бумаги из Набережных Челнов, и они написали заявление в полицию и прокуратуру, так как информация на странице «не соответствует действительности и порочит деловую репутацию предприятия». О случившемся рассказал сам Зарипов.
«Вчера был интересный день. Всего за сутки на нас написали сразу два заявления в правоохранительные органы: первое — в прокуратуру, второе — в полицию. И если вы подумали, что мы кого-то убили, то это не так. Все гораздо проще. Мы просто создали паблик Туалетной Бумаги из Набережных Челнов во «ВКонтакте».
Несколько недель назад, разрабатывая предложение для одного из клиентов, наша команда анализировала активности корпоративных брендов в соцсетях и буквально засыпала от того, насколько плохо и скучно ведутся сообщества. Тогда пришла в голову идея взять какой-нибудь бренд и показать, как бизнес, приходя в соцсети, может адаптироваться под формат площадки и проявлять креативный подход. Тогда же Семен Ефимов написал, что в соцсетях не хватает паблика туалетной бумаги, и тут пазл сложился.
В качестве примера мы взяли Туалетную Бумагу из Набережных Челнов и начали вести сообщества бренда от имени одного из сотрудников компании. Всего за три публикации мы получили с десяток упоминаний в федеральных СМИ, 300 000 охвата пользователей и, без преувеличения, более 1500 признаний в любви бренду и маркетингу, который он делает. Кто-то начал писать посты о туалетной бумаге, кто-то сходил в магазин и купил целую упаковку продукта, чтобы прислать фотографии, а кто-то начал делать мемы, которые начали распространяться по интернету.
Казалось бы, бесплатный пиар, дикая активность и признание в любви от тысячи пользователей, что еще нужно? Но нет, руководству реального завода не приходит в голову проявить очевидный ход: связаться с нами, договориться о сотрудничестве и красиво выйти из этой истории. Они решают замолчать о сообществе и предпринять меры по удалению пабликов из сети, тем самым запуская эффект Барбары Стрейзанд. Пользователи, которые еще несколько часов назад были максимально положительно настроены к заводу, резко поменяли свое мнение после такого хода.
Сейчас наши личности пытаются установить правоохранительные органы. Но мы не хотим создавать трудностей коллегам из ВКонтакте и прокуратуре, поэтому решили раскрыться сами. Полиция должны заниматься безопасностью граждан, а не поиском авторов фейковых страниц.
Еще не известно по какой статье наше дело будет развиваться дальше, но для нас очевидно, что излишний консерватизм — это враг не только всего нового, но и того, что непонятно и незнакомо. И если сжигание мостов приносит облегчение и свободу, то сжигание мостов перед собой не даст пойти далеко».
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