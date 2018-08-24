Москвич завел смешной паблик в ВК о туалетной бумаге. На него пожаловались в полицию и прокуратуру

«Вчера был интересный день. Всего за сутки на нас написали сразу два заявления в правоохранительные органы: первое — в прокуратуру, второе — в полицию. И если вы подумали, что мы кого-то убили, то это не так. Все гораздо проще. Мы просто создали паблик Туалетной Бумаги из Набережных Челнов во «ВКонтакте».

Несколько недель назад, разрабатывая предложение для одного из клиентов, наша команда анализировала активности корпоративных брендов в соцсетях и буквально засыпала от того, насколько плохо и скучно ведутся сообщества. Тогда пришла в голову идея взять какой-нибудь бренд и показать, как бизнес, приходя в соцсети, может адаптироваться под формат площадки и проявлять креативный подход. Тогда же Семен Ефимов написал, что в соцсетях не хватает паблика туалетной бумаги, и тут пазл сложился.