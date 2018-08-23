Тред о дискриминации мужчин в России породил споры в Твиттере
20 августа пользователь Твиттера «Лис смотрит вниз» запустил тред о дискриминации мужчин в российском обществе. Пользователь выразил мнение, что существует усредненный образ мужчины и что все должны ему соответствовать, если не хотят быть предметом насмешек.
Блогер привел десятки расхожих мнений, например если «не служил — не мужик», парень «должен быть эмоцианально твёрд как камень», пить определенные сорта пива и жарить шашлык. Посмотреть все посты можно здесь.
Считается, что есть некий идеал мужчины, которому ты должен в обязательном порядке соответствовать, а если не соответствуешь, значит тебя можно этим унижать.— Лис смотрит вниз (@tordius) 20 августа 2018 г.
Потому первый факт: НЕ СЛУЖИЛ - НЕ МУЖИК. При этом не уточняется, обязательно ли было держать оружие, или лопата сойдет
Не можешь починить автомобиль/повесить полку на стену/отремонтировать розетку - НЕ МУЖИК и, соответственно, снова человек низшего сорта.— Лис смотрит вниз (@tordius) 20 августа 2018 г.
У тебя никогда не было девушки? Ух, парень, не по-мужски, это не у нас в моде чистота и невинность, ты снова проигрываешь битву за социальный статус— Лис смотрит вниз (@tordius) 20 августа 2018 г.
8. Эмоции.— Лис смотрит вниз (@tordius) 20 августа 2018 г.
Мужик должен быть эмоцианально твёрд как камень. Дай бог сохранит эволюция парочку зеркальных нейронов для эмпатии, но не сверх того.
Сопереживать, беспокоиться, испытывать стресс мужчинам запрещают под страхом лишения статуса настоящего мужчины.
11. Деньги— Лис смотрит вниз (@tordius) 20 августа 2018 г.
Работа женщины - хранить домашний очаг, но если так получилось, что женщина зарабатывает больше тебя, то лучше пригнуться, т.к. непременно посыпятся камни и укоры окружающих
12. Шашлык— Лис смотрит вниз (@tordius) 20 августа 2018 г.
Если кухонная плита пристанище женщины, то огонь почему-то считается стихией мужчины. Какая разница? Мужчина архаичен и не доверят газу? Женщина современна и не сумеет воспользоваться огнём?
Однозначно одно, мужик не умеющий пользоваться мангалом - не мужик
22. Пиво— Лис смотрит вниз (@tordius) 21 августа 2018 г.
Чувак, ты себе женское пиво взял. Посмотри, оно же фруктовое, таким девочек спаивают.
Точно! Продавец, поменяйте мне пиво! Мужское принесите! И хлеба мужского! Продается у вас мужской хлеб??
30. Уход за телом— Лис смотрит вниз (@tordius) 21 августа 2018 г.
Настоящим мужик должен точить когти об камень, а волосы терять в бою, с груди волосы так вообще не терять, а то как другие мужики в бане поймут, что ты их породы?!
Если мужик купит крем или шампунь без надписи Man, член отвалится, Y-хромосома лизируется
Автор постов отметил, что «Тред был написан чтобы показать, что мужчины от патриархального общества не кайфуют также как и женщины. Феминистки режут стереотипы с одной стороны, антифеминисты с другой, но цели схожие, не допустить унижение человека лишь на том основании, что он не соответствует стереотипам».
Некоторые комментаторы раскритиковали посты, назвав их «нытьём юноши», а другие — заметили, что мужскому полу всё равно приходится легче.
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