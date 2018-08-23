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Тред о дискриминации мужчин в России породил споры в Твиттере

20 августа пользователь Твиттера «Лис смотрит вниз» запустил тред о дискриминации мужчин в российском обществе. Пользователь выразил мнение, что существует усредненный образ мужчины и что все должны ему соответствовать, если не хотят быть предметом насмешек. 

Блогер привел десятки расхожих мнений, например если «не служил — не мужик», парень «должен быть эмоцианально твёрд как камень», пить определенные сорта пива и жарить шашлык. Посмотреть все посты можно здесь.

Автор постов отметил, что «Тред был написан чтобы показать, что мужчины от патриархального общества не кайфуют также как и женщины. Феминистки режут стереотипы с одной стороны, антифеминисты с другой, но цели схожие, не допустить унижение человека лишь на том основании, что он не соответствует стереотипам».

Некоторые комментаторы раскритиковали посты, назвав их «нытьём юноши», а другие — заметили, что мужскому полу всё равно приходится легче.


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