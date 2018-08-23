Тред о дискриминации мужчин в России породил споры в Твиттере

20 августа пользователь Твиттера «Лис смотрит вниз» запустил тред о дискриминации мужчин в российском обществе. Пользователь выразил мнение, что существует усредненный образ мужчины и что все должны ему соответствовать, если не хотят быть предметом насмешек.

Блогер привел десятки расхожих мнений, например если «не служил — не мужик», парень «должен быть эмоцианально твёрд как камень», пить определенные сорта пива и жарить шашлык. Посмотреть все посты можно здесь.