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Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на решение властей РФ о блокировке мессенджера

Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на решение властей РФ о блокировке мессенджера, сообщил адвокат компании Павел Чиков в своем Telegram-канале. 

Жалобу направил представитель Telegram Дамир Гайнутдинов. «В результате ограничения доступа к Telegram, возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только Заявитель, но также до 15 миллионов пользователей могут лишиться доступа к безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также огромному архиву уникальной информации, которая не может быть получена из других источников», - написал адвокат. 

Это уже вторая жалоба Telegram в ЕСПЧ. Ранее ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

О том, что происходит с мессенджером после 2 месяцев блокировки нам рассказали авторы Mash, «Караульного» и «Лентача». 14 июня Московский городской суд оставил решение о блокировке мессенджера в силе. 

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