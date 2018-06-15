Владелец заблокированного VPN-сервиса впервые подал в суд на Роскомнадзор

Владелец прокси-сервера TgVPN, предназначенного для Telegram, Владислав Здольников подал в суд на Роскомнадзор и потребовал вернуть доступ к заблокированным IP-адресам, используемых сервисом, пишут «Ведомости». Это первый подобный случай.

Представители истца требуют признать решение о блокировке TgVPN незаконным, поскольку сервис выполняет чисто техническую функцию и не содержит в себе никакой информации, включая запрещенную на территории России. Здольников в своем иске заявил, что Роскмонадзор игноририрует все процедуры, описанные в законе о блокировке VPN- или прокси-серверов.

В начале июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий административные штрафы за нарушение закона об анонимайзерах. Если поисковик выдает ссылки на анонимайзеры, то граждан будут штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица — на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.