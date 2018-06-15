Что происходит с Telegram после 2 месяцев блокировки? Рассказывают авторы Mash, «Караульного» и «Лентача»

О блокировке Telegram говорили целый год – если у меня и были какие-то страхи и переживания, то к апрелю уже перегорел и смирился. Я понимал, что угроза реальна, вопрос был только в том, перейдут ли мои читатели на прокси и VPN. Тогда я еще не знал, что борьба мессенджера с Роскомнадзором будет настолько эффективной, что они и не понадобятся. Рад и приятно удивлен – респект команде Дурова.

В своем канале я пропагандирую ценности анархизма и нонконформизма, поэтому много писал о свободе в интернете: нельзя позволять государству контролировать себя и необходимо пользоваться анонимайзерами. Так что мои подписчики были подготовлены.

В самом начале блокировки на волне хайпа количество просмотров только выросло. Роскомнадзор тогда рапортовал, что Telegram деградирует, но это ложь. Сейчас просмотры немного просели, но, мне кажется, это связано с сезоном – люди уезжают в отпуска, больше гуляют и меньше времени тратят на интернет. Моя аудитория остается со мной, и даже если у ведомства получится заблокировать мессенджер, мне бояться нечего – мои подписчики готовы обходить ограничения, чтобы читать качественный контент без государственной цензуры. Telegram-каналы сейчас – самые свободные медиа, никто не может сказать их авторам, что им делать.

Я постепенно начинаю работать и на других площадках: на прошлой неделе вышел мой фильм «Баттл» о русском баттл-репе, суммарно он набрал 2 миллиона просмотров. Не то чтобы я готовлюсь к закрытию Telegram, скорее хотел охватить еще и аудиторию YouTube и попробовать себя в производстве видео.