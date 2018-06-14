Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке Telegram

Московский городской суд оставил решение о блокировке мессенджера Telegram в силе. Об этом 14 июня в своем канале сообщил Павел Чиков, адвокат и глава правозащитной организации «Агора», чьи юристы представляют компанию в деле против Роскомнадзора.

«ЕСПЧ просит прислать жалобу на блокировку до 20 июня. Роскомнадзор продолжает делать вид, что блокирует. Суды продолжают делать вид, будто что-то решают. ФСБ продолжает делать все, что хочет. Telegram продолжает работать», — отреагировал адвокат на решение столичного суда.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram с 16 апреля по решению Таганского суда Москвы, вынесенному 13 апреля. Поводом для ограничительных мер стал отказ разработчиков мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Представители Telegram подали в Московский городской суд жалобу на решение о блокировке мессенджера в середине мая. 5 июня стало известно, что выступавший против мессенджера глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранил занимаемый пост.

Президент России Владимир Путин 7 июня заявил во время прямой линии, что российские власти не собираются закрывать мессенджер. Однако он отметил, что волнуется за безопасность людей. Глава государства напомнил, что, по информации спецслужб, организаторы взрывов в петербургском метро координировали действия именно через Telegram.

По материалам «ДП»