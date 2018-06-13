Путин уволил Германа Клименко с должности советника президента по интернету

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Германа Клименко от должности советника президента. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Клименко был советником Путина по развитию интернета с января 2016 года. О том, что он может оставить свой пост, сообщалось еще в начале мая.

После того, как в начале апреля Роскомнадзор обратился в суд с иском о блокировке мессенджера Telegram, Клименко предложил россиянам перейти на ICQ, назвав его «совершенно ничем не уступающим Telegram с точки зрения обычного пользователя мессенджером». В итоге по решению суда ведомство заблокировало Telegram 16 апреля, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.