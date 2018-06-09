Роскомнадзор разблокировал 8 миллионов IP-адресов

Вечером 8 июня Роскомнадзор убрал из реестра запрещенных сайтов 8 миллионов IP-адресов. Об этом сообщает Telegram-проект «Эшер II», который отслеживает блокировки.

Ведомство исключило из своего реестра подсети Amazon и хостинга Online.net. Под блокировкой осталось 3,7 млн адресов.

В конце мая ведомство заблокировало 80 VPN и прокси-сервисов, созданных специально для обхода блокировки Telegram и пригрозил нарушить работу App Store, если из магазина не удалят мессенджер.В Telegram, в частности, после обновления iOS 11.4 перестали работать стикеры. Разработчики не могли это исправить из-за того, что Apple не дает приложению обновляться по всему миру.