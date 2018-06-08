Facebook по ошибке раскрыл личные посты 14 миллионов пользователей

Посты 14 миллионов пользователей Facebook, опубликованные в «закрытом» режиме, оказались в общем доступе, сообщает The Verge.

Из-за ошибки в открытом доступе оказались сделанные с 18 по 27 мая. Проблему обнаружили только 22 мая, а на ее устранение у сотрудников соцсети потребовалось пять дней. Соцсеть объявила, что речь идет о сбое программного обеспечения, из-за которого у некоторых пользователей настройки постов по умолчанию переключились на «доступно для всех».

В конце марта Марк Цукерберг выкупил рекламу в британских газетах, чтобы извиниться за утечку данных пользователей Facebook В ночь на 24 марта в лондонской штаб-квартире Cambridge Analytica по решению суда был проведен обыск. Компанию подозревают в том, что она без разрешения собрала личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей в рамках сотрудничества с предвыборным штабом Дональда Трампа. Цукерберг признал, что социальная сеть виновата в утечке персональных данных своих пользователей.