В Telegram после обновления iOS 11.4 перестали работать стикеры
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров подтвердил, что в приложениях мессенджера в iOS не работают стикеры. Ранее на сбои после обновления ОС жаловались многие пользователи приложения.
Стали пропадать стикеры после обновления iOS 11.4@telegram pic.twitter.com/6hVtMRkqtP— VictorBarinov (@WalnutBaron) 30 мая 2018 г.
iOS 11.4 ломает стикеры в приложении Telegram@telegram @durov pic.twitter.com/2eg6sUvh0W— Alex.Chuck (@Alex__Chuck) 29 мая 2018 г.
Разработчики Telegram уже пытались разобраться с этой проблемой несколько недель назад. Дуров добавил, что Apple до сих пор блокирует обновления приложения мессенджера. Из-за специалисты не могут справиться не только с показом стикеров, но и с обновлением безопасности под новые европейские стандарты.
Напомним, компания Apple начала блокировать обновления приложения Telegram для iOS еще с середины апреля. Несмотря на это, пользователи телефонов на базе Android продолжают получать обновления, в том числе связанные с новыми правилами Евросоюза работы с персональными данными (GDPR). Действия американской корпорации по времени совпали с угрозами Роскомнадзора нарушить работу App Store в России, если из магазина не удалят Telegram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.