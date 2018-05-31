В Telegram после обновления iOS 11.4 перестали работать стикеры

Разработчики Telegram уже пытались разобраться с этой проблемой несколько недель назад. Дуров добавил, что Apple до сих пор блокирует обновления приложения мессенджера. Из-за специалисты не могут справиться не только с показом стикеров, но и с обновлением безопасности под новые европейские стандарты.

Напомним, компания Apple начала блокировать обновления приложения Telegram для iOS еще с середины апреля. Несмотря на это, пользователи телефонов на базе Android продолжают получать обновления, в том числе связанные с новыми правилами Евросоюза работы с персональными данными (GDPR). Действия американской корпорации по времени совпали с угрозами Роскомнадзора нарушить работу App Store в России, если из магазина не удалят Telegram.