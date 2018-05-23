Минкульт выступил против запрета Booking.com в России

Министерство культуры категорически против запрета использования сервиса бронирования гостиниц Booking.com в России, пишет Meduza со ссылкой на директора департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова. Ранее в РБК писали, что Минкульт поручил Ростуризму изучить целесообразность запрета Booking.com в России.

В ведомстве выступили против какого-либо регулирования сервиса и добавили, что его работе на территории страны ничего не угрожает. Против запрета Booking.com также выступили представители Российского союза туриндустрии, Российской гостиничной ассоциации и Федерации рестораторов и отельеров, пишет «Интерфакс».

В апреле этого года глава туроператора «Свой туристический сервис» Сергей Войтович предложил запретить бронировать российские гостиницы на Booking.com для клиентов, находящихся на территории России. Войтович считает эту меру «контрсанкционной».

По данным SimilarWeb, Россия обеспечивает 7,49% заходов на сайт Booking.com и занимает по этому показателю первое место. Сергей Войтович утверждает, что Booking.com контролирует 70% рынка в России.