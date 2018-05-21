Роскомнадзор заблокировал 80 VPN-сервисов, созданных для обхода блокировки Telegram

Роскомнадзор заблокировал 80 VPN и прокси-сервисов, созданных специально для обхода блокировки Telegram, пишет «Коммерсант».

Как сообщила пресс-служба ведомства, десять из них были разблокированы, потому что фактически перестали работать и не давали обойти блокировку мессенджера.

Представители зарубежных компаний, которые занимаются продажей VPN-сервисов, рассказали, что число платных подписок на анонимайзеры из России сильно увеличилось после того, как ведомство ограничило доступ к мессенджеру.

Изначально Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.