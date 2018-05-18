Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

Издание сообщает, что неполадки зарегистрированы у абонентов «Билайна». Сотрудник службы поддержки клиентов «Вымпелкома» рассказал «Ведомостям», что проблемы с доступом к сайтам и мессенджерам связаны с действиями властей по блокировке сервисов.