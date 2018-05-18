Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram
Пользователи сети сообщают о сбоях в работе Instagram и Facebook, пишут «Ведомости». Помимо этого, стало известно о сбоях в работе мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp.
а у всех фейсбук открывается?— Артем Беседин (@asbesedin) 18 мая 2018 г.
Издание сообщает, что неполадки зарегистрированы у абонентов «Билайна». Сотрудник службы поддержки клиентов «Вымпелкома» рассказал «Ведомостям», что проблемы с доступом к сайтам и мессенджерам связаны с действиями властей по блокировке сервисов.
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