Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

Пользователи сети сообщают о сбоях в работе Instagram и Facebook, пишут «Ведомости». Помимо этого, стало известно о сбоях в работе мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp.

 

 

Издание сообщает, что неполадки зарегистрированы у абонентов «Билайна». Сотрудник службы поддержки клиентов «Вымпелкома» рассказал «Ведомостям», что проблемы с доступом к сайтам и мессенджерам связаны с действиями властей по блокировке сервисов.


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