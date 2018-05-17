«ВКонтакте» начала тестировать аналоги Telegram-каналов

Соцсеть «ВКонтакте» начала тестировать каналы по аналогии с Telegram, пишет TJ. Пока компания называет это «экспериментом» и предоставила доступ к функции лишь нескольким сообществам.

Каналы позволяют присылать пользователям контент в личные сообщения. По виду они напоминают чаты соцсети. Уведомления можно отключить.

Еще в начале мая пользователи сети написали о том, что появится подобная функция и выложили в качестве подтверждения фрагмент кода из приложения соцсети. Администраторы паблика считают, что каналы, как в Telegram, появятся в группах во «Вконтакте».