Покрас Лампас стал героем нового Yotube-шоу Ильи Варламова «ЛСД»
В первом выпуске блогер взял интервью у петербургского каллиграфа и художника, номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Покраса Лампаса. С Варламовым они обсудили проблему понимания современного искусства, Министерство культуры и выставку Сергея Шнурова.
Художник Покрас Лампас скрестил каллиграфию и стрит-арт и стал самым известным в России граффити-райтером и идеологом собственного движения в современном искусстве — каллиграфутуризма. Теперь он не бегает от полиции, «бомбя» стены, а получает за это гонорары от Nike, Mercedes-Benz, Nestle, «Вконтакте» и еще десятка брендов. В октябре он выпустил коллаборацию совместно с брендом Levi's. Также он разрабатывает шрифтовой дизайн — и для петербургской компании «Молочная культура», и для рэпера L'One.
В прошлом году Покрас Лампас установил мировой рекорд — стал автором самой большой на Земле каллиграфии в 1625 квадратных метров: за два дня и использовав 730 килограммов краски, он расписал крышу завода «Красный Октябрь». Это единственное художественное произведение в России, которое можно увидеть со спутника. Также он рассказал нам, как проходила роспись «Квадратного Колизея» в Риме.
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