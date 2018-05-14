Покрас Лампас стал героем нового Yotube-шоу Ильи Варламова «ЛСД»

Художник Покрас Лампас скрестил каллиграфию и стрит-арт и стал самым известным в России граффити-райтером и идеологом собственного движения в современном искусстве — каллиграфутуризма. Теперь он не бегает от полиции, «бомбя» стены, а получает за это гонорары от Nike, Mercedes-Benz, Nestle, «Вконтакте» и еще десятка брендов. В октябре он выпустил коллаборацию совместно с брендом Levi's. Также он разрабатывает шрифтовой дизайн — и для петербургской компании «Молочная культура», и для рэпера L'One.