Сергей Шнуров написал сатирическое стихотворение к инаугурации Путина
Лидер группы «Ленинград», вошедший в список 50 людей, изменивших Петербург, Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram сатирическое стихотворение «Вова, как основа», посвященное инаугурации президента Путина. Шнуров разместил фото на фоне картины с надписью: «Володя, ты где? Я здесь».
«Вова, как основа» Вы не видели где Вова? Вышел? Нет, как раз пришёл! Вова к нам вернулся снова, Чтобы было хорошо! Без него никак не можно! Это факты, а не лесть! Вкус теряется пирожных, Если без него их съесть. Всех изданий заголовки, Затрубят на зависть Басте, - «Если где-то нету Вовки, Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго. Вспыхнул свет паникадил. Он вернулся! Слава Богу! А точней - не уходил.
7 мая прошла инаугурация президента Владимира Путина. Согласно Конституции РФ, после инаугурации президент с согласия Госдумы должен назначить премьер-министра, а тот, в свою очередь, предлагает главе государства кандидатуры федеральных министров. Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства. Медведев огласил список своих прямых заместителей — вице-премьеров.
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