Сергей Шнуров написал сатирическое стихотворение к инаугурации Путина

Лидер группы «Ленинград», вошедший в список 50 людей, изменивших Петербург, Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram сатирическое стихотворение «Вова, как основа», посвященное инаугурации президента Путина. Шнуров разместил фото на фоне картины с надписью: «Володя, ты где? Я здесь».



