Twitter обнаружил уязвимость и призвал пользователей сменить пароли

Социальная сеть микроблогов Twitter попросила своих пользователей сменить пароли.

Согласно официальному сообщению компании, опубликованному 3 мая, из-за ошибки в системе безопасности пароли некоторых пользователей могли оказаться доступны любому сотруднику во внутренней компьютерной сети компании. «Когда вы выбираете пароль к своему аккаунту, мы используем технологию, которая маскирует его так, что никто в компании его не может увидеть. Недавно мы обнаружили баг, который сохранял незамаскированные пароли во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показало, что нет никаких следов недобросовестного использования этой информации», – говорится в сообщении Twitter.