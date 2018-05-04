Twitter обнаружил уязвимость и призвал пользователей сменить пароли
Социальная сеть микроблогов Twitter попросила своих пользователей сменить пароли.
Согласно официальному сообщению компании, опубликованному 3 мая, из-за ошибки в системе безопасности пароли некоторых пользователей могли оказаться доступны любому сотруднику во внутренней компьютерной сети компании. «Когда вы выбираете пароль к своему аккаунту, мы используем технологию, которая маскирует его так, что никто в компании его не может увидеть. Недавно мы обнаружили баг, который сохранял незамаскированные пароли во внутреннем журнале. Мы исправили ошибку, и наше расследование показало, что нет никаких следов недобросовестного использования этой информации», – говорится в сообщении Twitter.
We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ— Twitter Support (@TwitterSupport) 3 мая 2018 г.
Сколько именно паролей могли оказаться во «внутреннем журнале», в соцсети не рассказали. Всего в Twitter сейчас зарегистрированы около 300 млн пользователей. Сменить пароли посоветовали всем. Источники Reuters сообщают, что было раскрыто «значительное количество паролей», причем проблему не замечали несколько месяцев.
По материалам «Фонтанка»
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