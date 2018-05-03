Роскомнадзор предложил бросить из окна бумажный мяч в поддержку «устойчивого интернета»
Роскомнадзор анонсировал флешмоб на своей официальной странице «ВКонтакте». Акция похожа на ту, что прошла в поддержку свободного интернета и Telegram, только в этот раз ведомство предлагает выбрасывать не бумажные самолетики, а бумажные мячи.
Целью акции является поддержка устойчивого и быстрого интернета на стадионах, принимающих матчи предстоящего ЧМ-2018. Флешмоб начнется в 19:00 — так же, как и акции, инициированные Дуровым в поддержку Telegram.
Инициатива РКН кажется не вызвала одобрения среди пользователей - в комментариях они требуют отменить массовые блокировки.
Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.
В воскресенье, 22 апреля, по всей России прошла массовая акция протеста против блокировки Telegram. Люди пускали из окон бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. К акции присоединились и петербуржцы. В свою очередь Павел Дуров попросил рядовых пользователей сообщать ему на почту инсайды о причинах, планах и методах блокировки. Основатель Telegram также назвал новую дату запуска бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Очередная акция пройдет в воскресенье, 29 апреля, в 19:00. О блокировках Роскомнадзора также высказался ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Он написал открытое письмо советнику президента по интернету Герману Клименко. Глава «Вконтакте» Андрей Рогозов прокомментировал ситуацию с массовыми блокировками, заявив, что «Роскомнадзор не понимает принципы работы современного интернета». К критике ведомства также подключилась компания «Яндекс» и российские ученые.
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