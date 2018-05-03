Роскомнадзор предложил бросить из окна бумажный мяч в поддержку «устойчивого интернета»

Целью акции является поддержка устойчивого и быстрого интернета на стадионах, принимающих матчи предстоящего ЧМ-2018. Флешмоб начнется в 19:00 — так же, как и акции, инициированные Дуровым в поддержку Telegram.

Инициатива РКН кажется не вызвала одобрения среди пользователей - в комментариях они требуют отменить массовые блокировки.