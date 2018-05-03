Министр связи Никифоров допустил блокировку Viber вслед за Telegram
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что мессенджер Viber будет заблокирован на территории России так же, как и Telegram. Об этом пишет ТАСС По словам министра, мессенджер может быть заблокирован, если ФСБ не сможет получить ключи шифрования для сообщений пользователей. «Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал Никифоров, отвечая на вопрос журналистов.
Комментировать решение суда о блокировке мессенджера Telegram в России Никифоров отказался. При этом он отметил ответственность «соответствующих должностных лиц» за то, что решение суда о блокировке «исполняется с переменным успехом».
Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.
В воскресенье, 22 апреля, по всей России прошла массовая акция протеста против блокировки Telegram. Люди пускали из окон бумажные самолетики в поддержку свободного интернета. К акции присоединились и петербуржцы. В свою очередь Павел Дуров попросил рядовых пользователей сообщать ему на почту инсайды о причинах, планах и методах блокировки. Основатель Telegram также назвал новую дату запуска бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета. Очередная акция пройдет в воскресенье, 29 апреля, в 19:00. О блокировках Роскомнадзора также высказался ректор Университета ИТМО Владимир Васильев. Он написал открытое письмо советнику президента по интернету Герману Клименко. Глава «Вконтакте» Андрей Рогозов прокомментировал ситуацию с массовыми блокировками, заявив, что «Роскомнадзор не понимает принципы работы современного интернета». К критике ведомства также подключилась компания «Яндекс» и российские ученые.
По материалам «ДП»
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