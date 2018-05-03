Министр связи Никифоров допустил блокировку Viber вслед за Telegram

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что мессенджер Viber будет заблокирован на территории России так же, как и Telegram. Об этом пишет ТАСС По словам министра, мессенджер может быть заблокирован, если ФСБ не сможет получить ключи шифрования для сообщений пользователей. «Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования — это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — сказал Никифоров, отвечая на вопрос журналистов.

Комментировать решение суда о блокировке мессенджера Telegram в России Никифоров отказался. При этом он отметил ответственность «соответствующих должностных лиц» за то, что решение суда о блокировке «исполняется с переменным успехом».

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.

По материалам «ДП»